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Посол РФ в Иране: глава спецподразделения "Аль-Кудс" сыграл важную роль в победе над ИГ

Леван Джагарян отметил, что КСИР ведет борьбу с терроризмом, поэтому "санкции США в отношении корпуса неприемлемы"

ТЕГЕРАН, 13 октября /ТАСС/. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани сыграл важную и положительную роль в победе над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На это указал посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в опубликованном в воскресенье интервью иранскому агентству Mizan.

"Он сыграл очень важную и положительную роль", - сказал Джагарян в ответ на вопрос журналиста о вкладе Сулеймани в дело борьбы с ИГ. Дипломат добавил, что "КСИР ведет борьбу с терроризмом, и санкции США в отношении корпуса неприемлемы".

Говоря об отношениях Ирана и РФ, российский посол назвал их "стратегическими". "В Сирии и Йемене наблюдается сотрудничество и разделение общих взглядов Тегерана и Москвы. Также наши позиции близки по вопросу Каспийского моря", - отметил он.

Джагарян сообщил, что "в ближайшие дни в Тегеране состоится двусторонняя встреча российской и иранской сторон по вопросам, связанным с Каспийским морем". "Между Тегераном и Москвой также осуществляются постоянные контакты по другим темам", - сказал он.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определяется способностями его командующего - генерала Касема Сулеймани.

Вашингтон внес КСИР в список террористических организаций, а также ввел санкции против ряда его членов.

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