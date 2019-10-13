Матвиенко направляется в Сербию для участия в 141-й ассамблее Межпарламентского союза

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко направилась в Сербию для участия в работе 141-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Белграде 13-17 октября.

Помимо участия в работе ассамблеи, планируются встречи с руководством Сербии.

В рамках ассамблеи пройдут заседания всех четырех постоянных комитетов, форум женщин-парламентариев, а также форум молодых парламентариев МПС. По инициативе российских сенаторов предполагается внесение темы о подготовке резолюции по линии Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека - "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека". В документе делегация РФ обращает внимание на принципы невмешательства во внутренние дела суверенных государств и недопустимости применения санкций против парламентариев.

Кроме того, на ассамблее запланировано обсуждение возможности создания рабочей группы по вопросам применения политических санкций. Этот формат предполагает постоянный мониторинг ситуации с нарушением прав парламентариев и их избирателей на международных площадках, а также разработку меры в случае одностороннего использования санкционного механизма против парламентов-членов МПС. Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявлял, что сенаторы намерены продвигать идею о недопустимости санкций в качестве одной из ключевых в рамках Межпарламентского союза, чтобы в дальнейшем соответствующая резолюция была принята на площадке ООН.

В составе делегации Совета Федерации - заместитель председателя палаты Галина Карелова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Межпарламентского союза, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета палаты по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Народной скупщиной (парламентом Сербии) Валерий Рязанский и другие.

Межпарламентский союз - старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.