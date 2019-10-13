Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко направляется в Сербию для участия в 141-й ассамблее Межпарламентского союза

По инициативе российских сенаторов предполагается внесение темы о подготовке резолюции "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко направилась в Сербию для участия в работе 141-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Белграде 13-17 октября.

Помимо участия в работе ассамблеи, планируются встречи с руководством Сербии.

В рамках ассамблеи пройдут заседания всех четырех постоянных комитетов, форум женщин-парламентариев, а также форум молодых парламентариев МПС. По инициативе российских сенаторов предполагается внесение темы о подготовке резолюции по линии Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека - "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека". В документе делегация РФ обращает внимание на принципы невмешательства во внутренние дела суверенных государств и недопустимости применения санкций против парламентариев.

Кроме того, на ассамблее запланировано обсуждение возможности создания рабочей группы по вопросам применения политических санкций. Этот формат предполагает постоянный мониторинг ситуации с нарушением прав парламентариев и их избирателей на международных площадках, а также разработку меры в случае одностороннего использования санкционного механизма против парламентов-членов МПС. Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявлял, что сенаторы намерены продвигать идею о недопустимости санкций в качестве одной из ключевых в рамках Межпарламентского союза, чтобы в дальнейшем соответствующая резолюция была принята на площадке ООН.

В составе делегации Совета Федерации - заместитель председателя палаты Галина Карелова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Межпарламентского союза, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета палаты по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Народной скупщиной (парламентом Сербии) Валерий Рязанский и другие.

Межпарламентский союз - старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичСербияКарелова, Галина НиколаевнаГумерова, Лилия СалаватовнаРязанский, Валерий Владимирович
Реклама на ТАСС
Посол РФ в Иране: глава спецподразделения "Аль-Кудс" сыграл важную роль в победе над ИГ
Леван Джагарян отметил, что КСИР ведет борьбу с терроризмом, поэтому "санкции США в отношении корпуса неприемлемы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС