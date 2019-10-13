В Совбезе РФ заявили, что криптовалюты активно используются для финансирования террористов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Террористические организации ищут новые источники своего финансирования, активно используют для этого криптовалюты, международные фонды, легальный бизнес и криминальную деятельность. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Для финансирования своей деятельности террористы активно используют криптовалюты, международные мусульманские гуманитарные фонды. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на территории разных стран", - сказал замсекретаря Совбеза.

Он отметил, что международные террористические организации все еще сохраняют значительный финансовый потенциал. "Так, по оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство") составляют до 300 млн долларов. Наряду с этим террористы продолжают искать новые источники финансирования", - сказал Коков.

"Единых подходов международного взаимодействия и пристального внимания требуют факты все большей вовлеченности террористов в криминальную деятельность", - добавил собеседник издания и отметил, что транснациональная оргпреступность по-прежнему остается серьезной опорой террористических организаций.

Особое значение в финансировании терроризма приобретают также доходы от незаконного оборота оружия и наркотиков, продолжил Коков. "Террористические организации активно пытаются взять под свой контроль наркотрафик из стран Южной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Афганистана. Весьма прибыльным криминальным бизнесом для них в последнее время стала транспортировка нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. Как свидетельствуют факты, увеличение масштабов незаконной миграции провоцирует рост террористической и экстремистской активности, проявлений ксенофобии и национализма в принимающих государствах. В потоках беженцев, следующих главным образом в развитые страны, пытаются затеряться и террористы", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Интернет как основное средство управления силами и финансами

По словам Кокова, сохранение разногласий между странами по вопросам, связанным с интернетом, недопустимо в условиях, когда глобальную сеть активно используют террористы.

Он отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам активнее расширять географию их деструктивной идеологии, пополнять ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки. "Мы должны иметь в виду, что, по сути, сегодня глобальная сеть для террористов является основным, наиболее эффективным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. Ими активно создаются новые и пробуждаются так называемые спящие ячейки, организуется сбор финансовых средств, формируются свои киберподразделения. В этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети в общественной жизни недопустимо", - считает замсекретаря Совбеза РФ.

По его словам, требуется более тесное сотрудничество между госструктурами, технологическим сектором и религиозными лидерами "в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения и отдельных лиц".

"Перефразируя одно высказывание, хотел бы отметить, что, по меньшей мере, безответственно своими руками создавать параллельную вселенную, свободную от закона и морали. Необходим широкий международный диалог по противодействию использования сети интернет террористами на различных международных площадках", - уверен Коков.