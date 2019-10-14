Постпред России: ОЗХО необходимо срочно исправить недостатки в работе миссии в Сирии

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) необходимо срочно заняться исправлением недостатков в работе Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, выступая на 92-м заседании исполсовета ОЗХО. Текст его выступления распространен в понедельник российским посольством в Гааге.

По словам дипломата, техсекретариату ОЗХО "пора начать выправлять ситуацию с работой миссии". "Мы признаем усилия МУФС, работающей в крайне непростых условиях, - отметил он. - Тем не менее у нас, как и некоторых других делегаций, накопилось немало претензий к деятельности МУФС".

"Актуальнейшей задачей остается приведение методов работы МУФС в соответствие с нормами и требованиями Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Сейчас этого, к сожалению, нет. Практикой стали дистанционные расследования без выезда на места происшествий и получение материальных доказательств из сомнительных источников, проще говоря, из "третьих рук". Россия, сказал Шульгин, полностью поддерживает сирийских коллег по вопросу актуализации "круга ведения" МУФС. "Необходимость в этом давно назрела, - констатировал он. - Только путем пересмотра этого базового документа с учетом накопленного опыта можно будет рассчитывать на то, что МУФС повысит эффективность своей работы. До тех пор, пока данная проблема не будет решена, мы раз за разом станем возвращаться к теме неубедительных расследований. А это негативно сказывается как на атмосфере внутри нашей организации, так и на ее авторитете в мире".

При этом постпред подчеркнул, что "критика ни в коей мере не направлена на дискредитацию МУФС, а, наоборот, призвана оптимизировать работу миссии, привести ее в полное соответствие с конвенцией и реалиями сегодняшнего дня".