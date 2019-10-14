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Глава Совбеза России 17-18 октября посетит Бразилию

Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 17-18 октября посетит Бразилию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). Кроме того, в городе Бразилиа пройдут российско-бразильские консультации по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Перед прилетом в Бразилию секретарь Совбеза РФ 15-16 октября посетит Кубу.

Патрушев регулярно проводит консультации по безопасности со своими коллегами из других стран. В конце августа он возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре, а в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии. За последние два месяца Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичБразилияРоссия
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