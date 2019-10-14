В России ожидают, что визит главы МИД Японии состоится до конца 2019 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги посетит Россию до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Рассчитываем, что этот визит состоится до конца текущего года", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Первая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Мотэги, назначенного главой МИД в результате перестановок в японском правительстве 11 сентября, состоялась в конце сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По ее итогам Лавров пригласил японского коллегу посетить с визитом РФ.

Интронизация императора Японии

Вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов будет присутствовать на интронизации нового императора Японии Нарухито 22 октября.

"На интронизацию нового премьера Японии поедет заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Магомед-Саламович Умаханов", - сказал Моргулов, отвечая на вопрос ТАСС.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре этого года.