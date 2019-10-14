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Депутаты Калмыкии утвердили на пост главы правительства региона и.о. премьера Зайцева

За его кандидатуру проголосовали 23 депутата, еще один высказался против и один воздержался

ЭЛИСТА, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала Калмыкии (парламента региона) утвердили в понедельник на должность главы регионального правительства исполняющего обязанности премьер-министра республики Юрия Зайцева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Калмыкии.

Правительство республики ушло в отставку после вступления в должность главы Калмыкии Бату Хасикова, избранного 8 сентября.

"Кандидатура Юрия Зайцева была внесена главой Калмыкии Бату Хасиковым. Сегодня депутаты Народного хурала утвердили Зайцева на должность главы правительства республики", - сказали в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Народного хурала, за Зайцева проголосовали большинство депутатов - 23, еще один высказался против и один воздержался.

Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино Московской области. Окончил Военный университет Министерства обороны РФ и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Является кандидатом экономических наук.

Зайцев был утвержден на должность и.о. председателя правительства Калмыкии 30 апреля этого года. Согласно информации официального сайта ГК "Россети", ранее Зайцев работал в должности генерального директора МРСК Северного Кавказа с 2014 года.

Теги
РоссияКалмыкия
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