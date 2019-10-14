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Матвиенко: разрушение иранской ядерной сделки приведет к обострению обстановки в регионе

Спикер Совета Федерации напомнила, что Иран строго выполнял все требования соглашения

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Дальнейшее разрушение договоренностей, отраженных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, приведет к эскалации обстановки в регионе, которая и сейчас уже достаточно тревожна, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Али Ардаширом Лариджани на полях ассамблеи Межпарламентского союза в понедельник.

"Есть контакт с президентом США [Дональдом Трампом], с лидерами европейских государств, президент России [Владимир Путин] объяснял нашу позицию, призывал не разрушать ядерную сделку, перевести это в режим диалога. Не было никаких оснований для выхода [США] из этой сделки, потому что Иран строго выполнял все требования соглашения, это подтверждало МАГАТЭ, что к Ирану нет никаких претензий по нарушениям соглашения. Считаем, что разрушение СВПД приведет к дальнейшей эскалации обстановки в регионе, которая сейчас уже достаточно тревожна", - сказала Матвиенко Лариджани.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность.

По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаИранРоссия
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