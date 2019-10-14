Песков заявил, что власти России и Турции контактируют по операции в Сирии

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что власти России и Турции находятся в контакте на предмет турецкой операции на севере Сирии.

"Контакты между российскими и турецкими властями осуществляются", - сказал представитель Кремля в понедельник журналистам. Он напомнил о недавнем телефонном разговоре президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также о контактах между министрами иностранных дел двух стран. "Существуют также каналы связи между военными", - отметил Песков. При этом он отказался более детально говорить о договоренностях сторон.

Представитель Кремля вновь обратил внимание на то, что "имели место контакты, имели место определенные договоренности". "Больше к этому я добавить не могу", - признался Песков и отказался комментировать сообщения о том, что имели место переговоры президента Сирии Башара Асада с курдами.

При этом он подчеркнул, что "чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме [урегулирование в Сирии] нет".

"В самом начале этой операции [Турции на севере Сирии] на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране", - указал пресс-секретарь российского лидера. По его словам, "эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна".

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте", - ответил Песков на вопрос, нет ли опасности того, что Россия может быть вовлечена в военный конфликт с Турцией. Он заметил, что "для этого [избежания конфликтов] существуют каналы связи между военными".