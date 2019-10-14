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Песков заявил, что обсуждение вопроса Крыма в каком-либо формате исключено

Пресс-секретарь президента России напомнил, что этот вопрос закрыт

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Кремль считает невозможным обсуждение вопроса возвращения Крыма Украине в каком-либо формате, в том числе на саммите "нормандской четверки". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить эту тему на саммите в "нормандском формате". Украинский президент озвучил эту идею на минувшей неделе во время своего пресс-марафона в Киеве.

"Что касается вынесения вопроса о Крыме (для обсуждения - прим. ТАСС) в любом формате, будь то "нормандский" или еще какой-то, то об этом не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время, и причины этого хорошо известны, какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что в Кремле "внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно с теми, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, минских договоренностей, сделанными им в ходе пресс-марафона".

"При всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема его общения с представителями СМИ. Но основные его заявления были прочитаны и доложены президенту Путину", - добавил он.

Зеленский 11 октября провел в Киеве 14-часовую пресс-конференцию. Во время этого пресс-марафона президент Украины, в частности, заявил, что рассчитывает на встречу "нормандской четверки" в ноябре, и о намерении вынести на саммите на обсуждение вопрос о Крыме, так как не видит другой площадки, где можно было бы его обсуждать.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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