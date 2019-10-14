Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Досрочные выборы мэра Абакана пройдут в течение шести месяцев

Глава города Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края
Здания мэрии и ФСБ на площади Ленина в городе Абакан Александр Колбасов/ТАСС
Описание
Здания мэрии и ФСБ на площади Ленина в городе Абакан
© Александр Колбасов/ТАСС

ТАСС, 14 октября. Досрочные выборы мэра Абакана после гибели главы Николая Булакина в ДТП пройдут в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин.

"Будут досрочные выборы назначены. Они должны пройти в течение шести месяцев", - сказал Чуманин.

Как сообщили ТАСС в мэрии Абакана, обязанности главы города будет исполнять первый заместитель Булакина - курирующий сферу ЖКХ и транспорта Владимир Жуковский.

Глава Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края. Авария произошла в районе Минусинска. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, Булакин не справился с управлением автомобилем, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Булакин родился в 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института. В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, завкафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах - в общей сложности руководил городом 24 года. 

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлена новая информация.

Теги
РоссияХакасияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Aurus президента России сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с флагами РФ и Саудовской Аравии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС