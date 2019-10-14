Досрочные выборы мэра Абакана пройдут в течение шести месяцев

ТАСС, 14 октября. Досрочные выборы мэра Абакана после гибели главы Николая Булакина в ДТП пройдут в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин.

"Будут досрочные выборы назначены. Они должны пройти в течение шести месяцев", - сказал Чуманин.

Как сообщили ТАСС в мэрии Абакана, обязанности главы города будет исполнять первый заместитель Булакина - курирующий сферу ЖКХ и транспорта Владимир Жуковский.

Глава Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края. Авария произошла в районе Минусинска. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, Булакин не справился с управлением автомобилем, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Булакин родился в 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института. В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, завкафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах - в общей сложности руководил городом 24 года.

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