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Ситуация на Корейском полуострове

Посольство РФ знает о действиях браконьеров из КНДР в водах России

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора рассчитывает, что в ближайшее время представители всех компетентных ведомств двух стран соберутся вместе, чтобы найти пути решения этой проблемы

ПХЕНЬЯН, 14 октября. /ТАСС/. Посольство России в Пхеньяне располагает информацией о схемах, которые используют браконьеры из КНДР для незаконного лова в российских водах у берегов Приморья. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Действовать сейчас, в первую очередь, должна, конечно, корейская сторона - только ей по силам не допустить новых попыток несанкционированных заходов судов под флагом КНДР в российские воды, - отметил Мацегора. - Но и мы готовы подключиться и работать с коллегами самым плотным образом - у нас есть достаточно полная информация о схемах, применяемых организаторами преступного лова".

При этом российский посол рассчитывает, что "уже в самое ближайшее время представители всех компетентных ведомств двух стран соберутся вместе, чтобы найти пути решения этой проблемы и согласовать совместные мероприятия по ее урегулированию".

Как подчеркнул Александр Мацегора, для обсуждения данной проблемы он лично встречался "с руководством МИД и Минрыбхоза КНДР, обратился даже в Центральную прокуратуру с требованием принять меры и наказать виновных в организации незаконного промысла". "Она [ситуация с браконьерами] не должна омрачать двусторонние отношения", - резюмировал посол России.

Первый заместитель генерального директора ТАСС находился в составе делегации руководителей российских СМИ, которая посетила на минувшей неделе с рабочим визитом Пхеньян и провела с коллегами из КНДР переговоры о сотрудничестве. Помимо Михаила Гусмана, в состав делегации вошли глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

В Пхеньяне у российской делегации прошли встречи с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ и заместителем министра иностранных дел Им Чхон Илем, который курирует отношения с Россией. Состоялись также переговоры руководителей ТАСС и Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе которых Сергей Михайлов и Ким Чан Гван подписали новое соглашение о сотрудничестве ведущих информационных агентств РФ и КНДР. Перед вылетом из Пхеньяна в Москву российскую делегацию принял в своей резиденции посол РФ в КНДР Александр Мацегора, где состоялось обсуждение итогов визита.

Теги
Сеславинский, Михаил ВадимовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМацегора, Александр ИвановичЭрнст, Константин Львович
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