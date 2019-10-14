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Медведев: губернаторы должны письменно объяснить причины срыва сроков ввода соцобъектов

Премьер-министр также потребовал от глав субъектов представить план по решению этих вопросов

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов письменного отчета о причинах несвоевременного ввода социальных объектов.

"Запросите вот что, в протокол включите, у всех, у кого есть такое отставание Пусть каждый руководитель субъекта Федерации напишет, в чем причина отставания мне и что он собирается делать, а не подставляет своего заместителя губернатора", - сказал Медведев, выступая на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он пояснил, что каждый губернатор должен написать следующее: "Должны были сделать столько-то, по таким-то причинам не сделали, беру на себя обязательство все довести до такого-то числа".

Медведев жестко раскритиковал представителей властей Республики Тыва. "Вот этой Тывой кто только не занимается - президент, премьер, министр обороны, по понятным причинам, вице-премьеры, а они детские сады не строят. Это как объяснить?" - возмутился премьер. Отдельной критики удостоился губернатор республики Шолбан Кара-оол, который не присутствовал на заседании. "Запросите, где он был, кстати. А то, как приходить бумажки носить всякие разные там с просьбой денег выделить, и на всяких совещаниях присутствовать - это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать - так нет на месте", - сказал премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссия
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