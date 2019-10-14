Матвиенко: Россия ответит положительно, если Киев предложит восстановить авиасообщение

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между РФ и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, что мы ответим на него положительно", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Она добавила, что вопрос о восстановлении авиасообщения требует серьезной технической проработки, консультации авиационных властей. Матвиенко назвала антинародным решение Киева в свое время прекратить полеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. Оно прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны.

В настоящий момент между странами действует ж/д и автобусное сообщение. В прошлом году по железной дороге в Россию и обратно было перевезено 772,9 тыс. пассажиров, это почти на 20% меньше, чем в 2017 году. Вместе с тем в предыдущем году между городами России и Украины был отмечен значительный рост автобусных рейсов. Поездка на автобусе примерно вдвое дешевле, чем на поезде. При президенте Петре Порошенко рассматривался вопрос о полном прекращении ж/д сообщения с РФ, несмотря на то, что, по данным "Укржелдороги", маршруты в Россию в 2018 году стали самыми прибыльными.