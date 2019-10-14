Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Матвиенко: Россия ответит положительно, если Киев предложит восстановить авиасообщение

Спикер Совета Федерации назвала антинародным решение Киева в свое время прекратить полеты

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между РФ и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На эту тему
Как Украина отказывалась от транспортного сообщения с Россией

"Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, что мы ответим на него положительно", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Она добавила, что вопрос о восстановлении авиасообщения требует серьезной технической проработки, консультации авиационных властей. Матвиенко назвала антинародным решение Киева в свое время прекратить полеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. Оно прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны.

В настоящий момент между странами действует ж/д и автобусное сообщение. В прошлом году по железной дороге в Россию и обратно было перевезено 772,9 тыс. пассажиров, это почти на 20% меньше, чем в 2017 году. Вместе с тем в предыдущем году между городами России и Украины был отмечен значительный рост автобусных рейсов. Поездка на автобусе примерно вдвое дешевле, чем на поезде. При президенте Петре Порошенко рассматривался вопрос о полном прекращении ж/д сообщения с РФ, несмотря на то, что, по данным "Укржелдороги", маршруты в Россию в 2018 году стали самыми прибыльными.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаУкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Путин и король Сальман прибыли на переговоры на электрокаре
Президент России намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС