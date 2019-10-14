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Путин: координация Москвы и Эр-Рияда необходима для безопасности на Ближнем Востоке

Президент России выразил надежду, что его визит в королевство придаст новый импульс сотрудничеству двух стран

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.

"Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки, - заявил он, открывая переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. - Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы".

Путин выразил надежду, что его визит в королевство придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. "Мы подготовили очень солидный пакет совместных документов, который должен быть реализован позднее, а в ходе визита - подписан", - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил рост товарооборота двух стран и эффективную работу межправительственной комиссии. Также он отметил создание российско-саудовского экономического совета, в состав которого вошли представители крупного бизнеса двух стран.

Президент РФ подчеркнул, что намерен обсудить на переговорах ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в Группе двадцати.

"На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК + в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал президент России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская Аравия
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Путин и король Сальман прибыли на переговоры на электрокаре
Президент России намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике
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