Путин и король Сальман прибыли на переговоры на электрокаре

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыли на переговоры, которые проходят в королевском дворце, на электрокаре. На четырехместном автомобиле они подъехали, передвигаясь по дворцу, к залу переговоров с приема, который саудовский монарх дал в честь своего российского коллеги.

Ранее президент РФ отметил, что намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в Группе двадцати.

"На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК + в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал российский лидер.