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Путин и король Сальман прибыли на переговоры на электрокаре

Президент России намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыли на переговоры, которые проходят в королевском дворце, на электрокаре. На четырехместном автомобиле они подъехали, передвигаясь по дворцу, к залу переговоров с приема, который саудовский монарх дал в честь своего российского коллеги.

Ранее президент РФ отметил, что намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в Группе двадцати.

"На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК + в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Абдель Азиз бен Сальман, Аль
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