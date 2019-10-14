Ушаков: операция Турции в Сирии "не совсем" отвечает принципу целостности страны

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Операция, которую Турция проводит в Сирии, не в полной мере соответствует принципу сохранения территориальной целостности этой страны. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Не совсем", - сказал он в ответ на вопрос о том, насколько действия Турции соответствуют этому принципу. На вопрос о том, что будет делать в этой ситуации РФ, Ушаков сказал: "Что-то будем делать, посмотрим". Он напомнил, что об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о переговорах представителей Дамаска и Анкары, которые якобы прошли на военной базе РФ в Хмеймиме, Ушаков сказал, что ничего об этом не знает, хотя и читал такие сообщения.

Представитель Кремля также заявил, что не знает, какие "красные линии" есть по Сирии у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ответ на вопрос о том, против ли Россия военной операции Турции в Сирии, Ушаков заявил, что позиция Москвы была изложена в сообщении по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана, произошедшего перед началом операции.

Представитель Кремля добавил, что каких-то новых данных по ситуации в Сирии у него пока нет, однако происходящее будет обсуждаться на переговорах, которые Путин проводит с руководством Саудовской Аравии.