Матвиенко поздравила Сербию с блестящей организацией ассамблеи Межпарламентского союза

БЕЛГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник поздравила председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Майу Гойкович с блестящей организацией 141-й ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

"Прежде всего хочу поблагодарить за приглашение и гостеприимство. Я как никто другой понимаю, какого труда стоит организовать такое масштабное международное событие. Хочу искренне поздравить вас с большим успехом, которого вы добились, организация и содержание - выше всяких похвал. Очень высокий уровень представительства говорит о высоком уровне уважения к вашей стране в мире, парламенту Сербии, это очень важно для позиционирования Сербии на международной арене", - заявила Матвиенко в ходе встречи с Гойкович.

В свою очередь Гойкович поблагодарила коллегу за участие в форуме. "Благодарю вас, что вы приняли мое приглашение и приехали в Белград на это важное мероприятие. Наши отношения исключительно добрые, у нас нет открытых вопросов в отношениях - как политических, так и экономических, уровень диалога очень содержательный и динамичный. Можем заключить, что декларация о стратегическом партнерстве успешно осуществляется", - сказала Гойкович.

Президент Сербии Александар Вучич дал старт ассамблее в воскресенье, она будет проходить до 17 октября. В рамках ассамблеи пройдут заседания всех четырех постоянных комитетов, форум женщин-парламентариев, а также форум молодых парламентариев. По инициативе российских сенаторов предполагается внесение темы о подготовке резолюции по линии постоянного комитета союза - "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека". В документе делегация РФ обращает внимание на принципы невмешательства во внутренние дела суверенных государств и недопустимости применения санкций против парламентариев.

В составе делегации Совета Федерации - заместитель председателя палаты Галина Карелова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Межпарламентского союза, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, председатель комитета палаты по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Народной скупщиной Валерий Рязанский и другие.

Межпарламентский союз - старейший форум законодателей, объединяющий в настоящий момент представителей 179 государств.