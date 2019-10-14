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Чижов заявил, что Россия не получила ответа от ЕС по мораторию на размещению ракет

Постоянный представитель России при ЕС напомнил, что соответствующее письмо вручили на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН

РОДОС /Греция/, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз так и не дал ответ на предложение РФ по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

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"Мои сотрудники лично вручали это письмо, - отметил он. - Тогда как раз проходила неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, и им сказали: "Все в Нью-Йорке, когда приедут, будем изучать".

Чижов добавил, что ответа не было и после завершения недели высокого уровня. "Именно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Наверное, тут стоит обратить внимание на позицию НАТО, которая вслед за американцами отказалась от этой идеи на основании ложного изначально посыла, что Россия призывает к мораторию в тот момент, когда якобы не только произвела на свет ракеты средней дальности, но и разместила их на своей территории. А мы говорим, что максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет не 500 км, а 480 км, но они не верят".

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю.

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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