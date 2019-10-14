Чижов заявил, что Россия не получила ответа от ЕС по мораторию на размещению ракет

РОДОС /Греция/, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз так и не дал ответ на предложение РФ по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Мои сотрудники лично вручали это письмо, - отметил он. - Тогда как раз проходила неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, и им сказали: "Все в Нью-Йорке, когда приедут, будем изучать".

Чижов добавил, что ответа не было и после завершения недели высокого уровня. "Именно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Наверное, тут стоит обратить внимание на позицию НАТО, которая вслед за американцами отказалась от этой идеи на основании ложного изначально посыла, что Россия призывает к мораторию в тот момент, когда якобы не только произвела на свет ракеты средней дальности, но и разместила их на своей территории. А мы говорим, что максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет не 500 км, а 480 км, но они не верят".

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю.