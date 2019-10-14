Чижов заявил, что точных данных о числе беженцев на территории Турции нет

РОДОС /Греция/, 14 октября. /ТАСС/. Никто не располагает точными данными о числе сирийских беженцев в Турции. Об этом сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Никто точно не знает, сколько сирийских беженцев находится в Турции. За годы конфликта у них на территории Турции и других стран родилось полмиллиона детей. А деньги, которые европейцы отправляют по гуманитарным каналам, идут не в Сирию, так как они не контактируют там с официальными властями", - сказал он.

По словам Чижова, частично эти суммы идут в Ливан, который, имея население в 4,5 млн человек, принимает миллион сирийских беженцев, и в Иорданию. Но большая часть все-таки идет в Турцию. "Население Турции сегодня составляет примерно 80 миллионов человек, что сопоставимо с Германией. Так что там совсем другое соотношение. И туда сегодня эти деньги идут фактически на ассимиляцию сирийских беженцев: финансируются школы, учебники турецкого языка", - отметил дипломат.

10 октября президент Турции Тайип Эрдоган подверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления турецкий лидер пригрозил открыть путь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.