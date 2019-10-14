Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Чижов заявил, что точных данных о числе беженцев на территории Турции нет

Постоянный представитель России при Евросоюзе заявил, что деньги, которые европейцы отправляют по гуманитарным каналам, идут не в Сирию, а в Турцию, Ливан и Иорданию

РОДОС /Греция/, 14 октября. /ТАСС/. Никто не располагает точными данными о числе сирийских беженцев в Турции. Об этом сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Никто точно не знает, сколько сирийских беженцев находится в Турции. За годы конфликта у них на территории Турции и других стран родилось полмиллиона детей. А деньги, которые европейцы отправляют по гуманитарным каналам, идут не в Сирию, так как они не контактируют там с официальными властями", - сказал он.

По словам Чижова, частично эти суммы идут в Ливан, который, имея население в 4,5 млн человек, принимает миллион сирийских беженцев, и в Иорданию. Но большая часть все-таки идет в Турцию. "Население Турции сегодня составляет примерно 80 миллионов человек, что сопоставимо с Германией. Так что там совсем другое соотношение. И туда сегодня эти деньги идут фактически на ассимиляцию сирийских беженцев: финансируются школы, учебники турецкого языка", - отметил дипломат.

10 октября президент Турции Тайип Эрдоган подверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления турецкий лидер пригрозил открыть путь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Теги
СирияТурцияЧижов, Владимир АлексеевичВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Лавров считает, что Ассанжа могут пытать в британском СИЗО
Глава МИД РФ считает, что, если приватная беседа Зеленского и Трампа может вызвать какие-то подозрения, то люди вроде основателя Wikileaks не должны находиться в тюрьме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС