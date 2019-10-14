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Ушаков: Анкара своими действиями не должна помешать политическому урегулированию в Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в Кремле призывают турецкую сторону действовать соразмерно ситуации на северо-востоке Сирии

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. В Кремле призывают турецкую сторону действовать соразмерно ситуации на северо-востоке Сирии и не предпринимать шаги, которые могут помешать политическому урегулированию.

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"Главное, чтоб турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии. Это самое главное для нас", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Говоря о переговорах с руководством Саудовской Аравии, в ходе которых планировалось обсудить турецкую операцию, помощник президента сказал, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальманом за ужином обстоятельно обсудят эту ситуацию. "Сейчас коротко пока обсуждалась (операция Турции в Сирии). Но еще у нас есть время за ужином с наследным принцем, там, наверное, более обстоятельно будет обсуждаться все" - сказал Ушаков.

На заседании Совета глав государств СНГ президент РФ Владимир Путин выразил сомнение в том, что Турция после начала своей операции на севере Сирии будет способна сдерживать боевиков ИГ (террористическая организация "Исламское государство", ИГИЛ, запрещена в РФ) на этой территории. "На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они [боевики ИГ] просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - заявил российский лидер. Он добавил, что по данным Главного разведывательного управления Генерального штаба России, в этом районе "находятся сотни боевиков и тысячи".

Новость обновлена (19:03 мск) - добавлена информация по тексту

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииУшаков, Юрий ВикторовичВоенная операция Турции на севере Сирии
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