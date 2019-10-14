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Голосование в ООН по резолюции по контролю над вооружениями пройдет в течение месяца

Как рассказал директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, до этого времени ожидается много обсуждений и дебатов

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Голосование в Первом комитете Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по предложенной Россией резолюции по контролю над вооружениями пройдет в конце октября - начале ноября. Об этом заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, возглавляющий российскую делегацию на Первом комитете ГА ООН.

"Голосование в комитете проходит в самом конце его работы: в конце октября - начале ноября. До этого еще будет очень много обсуждений и дебатов", - сказал дипломат.

По его словам, "это должен быть очень серьезный инструмент, который поможет решать реальные проблемы". "Есть серьезные проблемы, которые требуют решения", - подчеркнул Ермаков.

При этом директор департамента МИД пояснил, что в документе нет конкретики по типам вооружений, которые предлагается ограничить. "Это предмет отдельного разговора. В резолюциях ООН не может быть таких ограничений", - отметил он, уточнив, что "любая конкретика - это предмет юридически обязывающих договоренностей между конкретными государствами".

"Они (резолюции) носят политический характер, создают благоприятную атмосферу в области контроля над вооружениями, за такую атмосферу мы и боремся", - заключил Ермаков.

Позиция США

Ермаков добавил, что Соединенные Штаты придерживаются враждебной и конфронтационной позиции в Первом комитете (вопросы разоружения и международной безопасности) Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. 

"Если посмотреть на то, о чем говорят американские коллеги, то можно сделать вывод, что они говорят о противоположном. Они призывают к конфронтации, они называют конкретных врагов", - сказал дипломат. "Иногда создается впечатление, что они собираются прямо сейчас воевать вообще со всем миром", - констатировал он, отметив, что "ни в экономическом, ни в военно-техническом плане у них нет ни таких намерений, ни сил".

Российской стороне непонятно, "зачем разжигать такой антагонизм", продолжил Ермаков. "Хотя, с другой стороны, можно предположить, что они просто отвлекают внимание мировой общественности от конкретных шагов, которые уж точно не способствуют позитивному развитию международной безопасности", - заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что внесение резолюции по контролю над вооружениями станет одним из приоритетов работы России на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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