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Лавров считает, что Ассанжа могут пытать в британском СИЗО

Глава МИД РФ считает, что, если приватная беседа Зеленского и Трампа может вызвать какие-то подозрения, то люди вроде основателя Wikileaks не должны находиться в тюрьме

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может подвергаться пыткам в британском следственном изоляторе. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" на телеканале "Россия-24".

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"Вы видите, как сейчас относятся к беседам один на один в том же Вашингтоне: пытаются делать из этого несусветные грехи. Но возникает много вопросов: как тогда быть со свободой доступа к информации? - сказал он, говоря о недавнем скандале вокруг публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. - Если этот принцип возводить в абсолют, как это пытаются делать демократы на Капитолийском холме, тогда надо отменять обвинения в адрес Эдварда Сноудена, освобождать Джулиана Ассанжа и перестать применять к нему пытки, которым, он судя по всему, подвергается в британском СИЗО".

Глава МИД РФ отметил важность контактов один на один для дипломатии. "В любом случае я считаю, что беседы один на один - это когда можно заглянуть человеку в глаза и понять, насколько он готов быть откровенным. Я всегда уважаю тех, кто эту откровенность излагает без какого-либо ущерба для позиций своего государства, которые он обязан отстаивать, - продолжил министр. - С одной стороны это звучит достаточно парадоксально. Непростое сочетание, но уверяю вас, оно работает".

Лавров отметил, что не помнит случая, когда кто-то из его коллег, которые шли на откровенные беседы, хоть в чем-то наносили ущерб политике своего государства. Он добавил, что всегда готов как к переговорам тет-а-тет, так и с участием делегаций в зависимости от пожеланий принимающей стороны.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе американского. Опасаясь экстрадиции в США из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияСШАЭквадорСноуден, ЭдвардТрамп, ДональдАссанж, Джулиан
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