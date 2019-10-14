Лавров: дипломаты должны быть готовы бороться с фейками

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Современным дипломатам необходимо уметь успешно противодействовать распространению ложной информации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" на телеканале "Россия-24".

"Я не думаю, что дипломат должен знать какие-то технические и технологические способы хакерства, взломов, прослушок и прочего. Дипломат должен быть готов к тому, что фейковые и лживые новости сегодня просто заполонили информационное пространство", - сказал он.

"Наше правительство и соответствующие службы неоднократно приводили статистику того, какое количество раз ресурсы наших государственных учреждений, включая службу безопасности, разведки, министерство иностранных дел, Центральный банк, Сбербанк, подвергаются попыткам взлома. Это, видимо, с нами теперь надолго. Джинн из бутылки выпущен, технический прогресс вышел на этот уровень. Надо, наверное, только надеяться, что следующий этап технологической революции будет менее болезненным для ведения нормальных дел между государствами и правительствами", - продолжил министр.

Как подчеркнул Лавров, вбрасываемая в информационное пространство ложь сразу занимает первые полосы газет, прайм-тайм на телевидении, забивает все социальные сети. Чтобы с этим бороться, современным дипломатам нужно быть предельно эрудированными и подготовленными к полемике, обратил внимание глава МИД РФ.

"Сейчас это очень серьезное требование к дипломатам. Не только к тем, кто работает в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других публичных форумах, но и к дипломатам, которые работают по двусторонней линии в наших посольствах, - добавил Лавров. - Постоянно проходит общение с прессой, постоянно приходится отвечать на всякие вбросы. Делать это надо быстро, убедительно и, самое главное, на основе фактов".