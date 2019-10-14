МИД РФ призвал стороны конфликта в Эквадоре избегать насилия и руководствоваться законом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ выразило обеспокоенность в связи с конфликтом в Эквадоре, призвав стороны избегать насилия и разрешать противоречия в соответствии с законом. Об этом сообщается в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Обеспокоены обострившейся внутриполитической ситуацией в Республике Эквадор. Выступаем за скорейшее восстановление порядка и нормализацию социально-экономической обстановки в стране. Призываем стороны избегать насилия и придерживаться мирных методов урегулирования разногласий. Убеждены, что достижение компромисса возможно исключительно переговорным путем в рамках правового поля, в четком соответствии с конституцией и действующим эквадорским законодательством", - говорится в комментарии МИД РФ.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве поприветствовали договоренности, достигнутые между правительством Эквадора и Конфедерацией коренных народов при поддержке ООН и католической церкви. Как отметили в министерстве, продолжение "ответственного диалога" сторон позволит избежать дестабилизации ситуации, а также будет способствовать преодолению существующих трудностей "цивилизованными способами на объединяющих общество началах в интересах успешного развития Эквадора и благополучия его граждан".

В свою очередь МИД РФ подтвердил настрой на укрепление многопланового российско-эквадорского сотрудничества, которое отвечает взаимным интересам двух стран.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.