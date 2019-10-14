Николай Патрушев начинает двухдневный визит на Кубу

ГАВАНА, 15 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник начинает двухдневный визит в Республику Куба.

"Николай Патрушев проведет консультации по вопросам региональной и международной безопасности, а также по тематике, связанной с дальнейшим взаимодействием России и Кубы по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Ранее в текущем месяце с двухдневным визитом Кубу посещал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Патрушев регулярно проводит консультации по безопасности со своими коллегами из других стран. В конце августа Патрушев возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре, а в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии. За последние два месяца он посещал также Ереван, Баку и Минск. После визита на Кубу Патрушев 17-18 октября посетит Бразилию.

Сотрудничество в сфере безопасности

Договорно-правовая база российско-кубинских отношений включает порядка 100 документов, затрагивающих различные сферы взаимодействия.

Сотрудничество Москвы и Гаваны по военной линии, как и по многим другим направлениям, идет с начала 1960-х годов. До 1990-х годов вооруженные силы Кубы почти полностью оснащались советской военной техникой. После распада СССР Москва практически заморозила продажу новых вооружений Кубе, а российская учебная военная бригада была поэтапно выведена с кубинской территории к 1993 году. В 2002 году был закрыт российский радиолокационный центр в Лурдесе (пригород Гаваны).

Новое межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами было заключено в сентябре 2006 года, за ним последовали другие документы о взаимодействии в этой сфере. В декабре 2016 года была подписана программа технологического сотрудничества в области обороны между двумя странами до 2020 года, в рамках которой Россия обещала помочь Кубе организовать работу по модернизации армии. В феврале 2019 года Россия одобрила кредит в размере 38 млн евро для страны по линии военно-технического сотрудничества.

В ноябре 2018 года по итогам переговоров в Москве президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля (с 10 октября 2019 года - президента Кубы, избранного в соответствии с положениями новой конституции) было принято совместное заявление об общих подходах в международных делах, в котором лидеры, в частности, осудили использование на мировой арене односторонних принудительных мер, особенно направленных на смену законных правительств. Главы государств также договорились об укреплении многопланового сотрудничества, в том числе в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и коррупцией, а также с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.