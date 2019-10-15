Богданов: РФ рассчитывает, что прямого столкновения военных Турции и Сирии не произойдет

ЭР-РИЯД, 15 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что турецкие и сирийские военнослужащие не допустят прямого столкновения на севере Сирии и смогут наладить взаимодействие, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

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"Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот - идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов сторон", - сказал он. Богданов пояснил, что эти контакты осуществляются между всеми заинтересованными сторонами.

Он добавил, что не готов говорить о посредничестве РФ в решении этого вопроса.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии должно состояться 29 октября, добавил замглавы МИД России. "Должно быть, конечно", - подтвердил Богданов, отвечая на вопрос, сохраняются ли планы провести это заседание 29 октября.

10 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что первое заседание Конституционного комитета Сирии запланировано на 29 октября. Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.