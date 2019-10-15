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Песков: Путин не обсуждал в Эр-Рияде создание структуры безопасности в Персидском заливе

В начале октября президент заявил, что Москва предлагает создать организацию с участием РФ, США, государств ЕС и других стран для решения проблем в заливе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ЭР-РИЯД, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию не обсуждал инициативу создания организации по безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждали эту инициативу", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Выступая в начале октября на заседании клуба Валдай, Путин заявил, что Москва предлагает создать организацию с участием РФ, США, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском заливе. "Хочу напомнить, что именно в такой логике Россия в июле текущего года представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - пояснил президент.

"Думаю, что с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе идея более чем актуальная до сих пор. Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран Залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства", - отметил Путин.
 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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