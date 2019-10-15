Пост премьера Кабардино-Балкарии во второй раз занял Алий Мусуков

НАЛЬЧИК, 15 октября. / ТАСС/. Пост председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики (КБР) занял 50-летний Алий Мусуков, который возлавлял его с 2014 года. Кандидатура Мусукова утверждена во вторник на очередном заседании парламента КБР, сообщает корреспондент ТАСС.

"Глава республики Казбек Коков внес кандидатуру Алия Мусукова на рассмотрение парламента для назначения на должность председателя правительства республики. Его отличает профессионализм, образованность, ответственность, высокая работоспособность, что обеспечит устойчивое динамичное развитие республики", - сказал руководитель администрации Кокова Мухамед Кодзоков.

Выступая перед депутатами, Мусуков кратко охарактеризовал основные направления работы, которые намечены им. "Задачи нового состава правительства на ближайшие пять лет... являются амбициозными и требуют приложения максимально возможных усилий", - сказал он. По итогам обсуждений и по результатам голосования, депутаты поддержали кандидатуру Мусукова единогласно.

3 октября на заседании парламента КБР Казбек Коков единогласно избран главой региона на пять лет и в тот же день вступил в должность. В соответствии с конституцией республики ее прежнее правительство сложило полномочия.

Алий Мусуков родился в 1969 году в селении Хабаз Зольского района Кабардино-Балкарии. Окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Современный гуманитарный институт. Работал специалистом госимущества КБР, директором департамента в административном комитете программы "Стабилизация и развитие экономики КБР", с 2004 года по 2014 год был министром экономического развития КБР. С 2014 года возглавлял правительство КБР.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.