Косачев считает санкции США против Турции инструментом внутренней политики Трампа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Внесение США в санкционный список двух министерств и трех министров Турции свидетельствует, что американские санкции являются инструментом прежде всего внутренней, а не внешней политики Вашингтона. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя введение США санкций против Министерства национальной обороны, Министерства энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств и руководителя МВД Турции за действия Анкары в Сирии.

"Введение Минфином США ранее анонсированных [президентом США Дональдом] Трампом санкций против трех турецких министров и двух министерств, на мой взгляд, окончательно подтвердило то, о чем догадывались уже многие в мире: санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики США", - написал во вторник российский парламентарий на своей странице в Facebook.

Косачев пояснил, что санкции "не достигают номинально заявляемых целей". "Кто-то всерьез верит в то, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган прекратит свою операцию в Сирии именно из-за санкций? А Иран прекратит ядерные разработки? А Россия откажется от двух субъектов Федерации?" - привел он примеры.

Но в то же время, полагает глава профильного комитета Совфеда, санкционные механизмы "в той или иной мере решают проблемы самого Трампа с его политическими оппонентами".

Так, напомнил он, "спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Трамп предал курдов и дал Турции зеленый свет на проведение операции, а инцидент с обстрелом турецкой артиллерией военных США в окрестностях города Кобани только подлил масла в огонь". Таким образом, считает Косачев, "Трамп оказался в цугцванге и должен был реагировать под давлением не столько действий турок, сколько конгрессменов - он и реагирует в уже привычном санкционном режиме, твердо заявляя при этом, что военных действий больше не будет".

При этом российский парламентарий полагает, что "не столько санкции, сколько позиция большинства союзников Турции по НАТО может, конечно, в какой-то мере повлиять на поведение Анкары, которой не очень хочется оказаться в полной изоляции".

"Российскую же позицию однозначно выразил наш президент, и она касается не только турецкой активности на сирийской земле: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена. Так тому и быть", - заключил Косачев.