Климов предложил запретить размещение ядерного оружия на территории других стран

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов предложил во вторник в рамках форума "Белградский стратегический диалог" не только продлить международные договора об ограничении ядерных вооружений, но и запретить размещение ядерного оружия на территории других стран.

"А почему бы нам не договориться о том, что страны, имеющие ядерное оружие, были не вправе держать его за пределами своей суверенной территории. Простая вещь! Когда американцы держат свои боеголовки в Западной Европе, они ведь не боятся ничего, они не боятся встречного удара, потому что они далеко, они за океаном", - заявил сенатор.

Климов напомнил, что в современном мире в случае ядерного конфликта время принятия решений сократилось до 10-20 минут. "Естественно, за это время политическое решение не примут, не успеют. Решение будет принимать искусственный интеллект", - сказал он, призвав избежать такого развития ситуации.