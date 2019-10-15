Слуцкий: санкции США вряд ли остановят операцию Турции в Сирии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Введенные администрацией США санкции в отношении турецких официальных лиц не отразятся на проведении Анкарой военной операции в Сирии. Такое мнение во вторник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Стоило в Конгрессе прозвучать критике действий [президента США Дональда] Трампа в Сирии с одновременными обвинениями в успокоении [президента Турции Тайипа] Эрдогана, как президент США подписывает указ о введении санкций против Анкары", - напомнил Слуцкий журналистам, заметив, что рестрикции стали для США "средством внутриполитических разборок", а не только "инструментом диктата на внешней арене".

"Отчасти в силу этого, отчасти из-за позиции Турции у меня лично возникают большие сомнения в том, что санкции США достигнут заявленной цели и смогут повлиять на проведение операции "Источник мира" в Сирии. Санкции вообще редко работают в политическом направлении. Скорее, они служат дополнительным элементом воздействия Вашингтона в недобросовестной конкурентной борьбе", - сказал Слуцкий. Говоря о сирийском урегулировании, глава комитета призвал к диалогу и продолжению "начатых конституционных процессов при соблюдении международных правовых норм, суверенитета и территориальной целостности Сирии".