Володин пригласил главу верхней палаты парламента Швейцарии в свою родную деревню на Волге

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник пригласил председателя Совета кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) Жан-Рене Фурнье посетить Саратовскую область.

"Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся вне зависимости от должностей и того, чем мы занимаемся. Я приглашаю вас в Россию", - сказал Володин в ходе встречи с Фурнье в стенах Госдумы.

"Деревня на Волге, где я родился и где жили мои близкие. Ширина Волги в этом месте - десять километров. Представьте себе, какая гладь простирается. А с другой стороны - холмы, поросшие дубами и соснами, это возвышенность, которую не занял ледник, поэтому растительность там сохранилась удивительная", - описал гостю свою малую родину Володин.

Фурнье приглашение принял. "Я уже заранее предвкушаю радость от проведения с вами времени в этих местах" - ответил он.