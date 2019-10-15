Лаврентьев: курды и власти Сирии действительно провели переговоры на базе РФ в Хмеймиме

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Представители официального Дамаска и курдов действительно провели переговоры на российской базе в Хмеймиме, об их результатах не сообщается. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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"Да, информация есть такая, что на Хмеймиме проводились переговоры между курдами и центральным правительством, но пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров, - отметил он. - Но тем не менее переговоры проходили".

Спецпредставитель президента добавил, что операция Турции в Сирии фактически подтолкнула курдов к переговорам с сирийским руководством. Он выразил надежду на то, что успешный диалог курдов с Дамаском станет "большим шагом вперед по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и, естественно, независимости Сирии".

Лаврентьев отметил, что Россия всегда предпринимала "определенные посреднические шаги на этом направлении".