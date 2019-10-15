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Военная операция Турции на севере Сирии

Лаврентьев: курды и власти Сирии действительно провели переговоры на базе РФ в Хмеймиме

Спецпредставитель президента отметил, что операция Турции в Сирии фактически подтолкнула курдов к переговорам с сирийским руководством

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Представители официального Дамаска и курдов действительно провели переговоры на российской базе в Хмеймиме, об их результатах не сообщается. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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"Да, информация есть такая, что на Хмеймиме проводились переговоры между курдами и центральным правительством, но пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров, - отметил он. - Но тем не менее переговоры проходили".

Спецпредставитель президента добавил, что операция Турции в Сирии фактически подтолкнула курдов к переговорам с сирийским руководством. Он выразил надежду на то, что успешный диалог курдов с Дамаском станет "большим шагом вперед по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и, естественно, независимости Сирии".

Лаврентьев отметил, что Россия всегда предпринимала "определенные посреднические шаги на этом направлении".

Теги
СирияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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