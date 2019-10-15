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Кризис в Сирии

Лаврентьев: следующий раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет в середине ноября

Диалог в этом формате будет продолжаться, потому что альтернативы ему нет, отметил спецпредставитель президента РФ

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров в Астане по ситуации в Сирии состоится в середине ноября. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Предварительно - в середине ноября", - сказал он в ответ на вопрос о дате переговоров. Лаврентьев отметил, что диалог в этом формате будет продолжаться, потому что альтернативы ему нет.

Спецпредставитель главы государства отметил, что даты переговоров были передвинуты с октября на ноябрь, так как 16 сентября состоялся саммит России, Ирана и Турции по сирийской проблематике, а также с учетом запуска работы Конституционного комитета. "После этого как раз мы посчитали провести немножечко позднее, посмотреть, как будет развиваться ситуация, и уже скорректировать", - пояснил он.

Теги
РоссияКризис в Сирии
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