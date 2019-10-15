Путину понравилось, как похорошел Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен развитием отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных отраслях. Он впечатлен изменениями к лучшему в Абу-Даби.

"Я очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле Объединенных Арабских Эмиратов. Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта в официальную резиденцию, из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше", - обратился глава российского государства к наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну на российско-эмиратских переговорах. По оценке Путина, "российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе".

"Поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе", - сказал президент РФ, добавив, что "политический диалог регулярен и содержателен". "В тесном контакте находятся наши министры иностранных дел, налажено взаимодействие по линии Советов безопасности, по линии специальных служб и министерств обороны".

Он отметил расширение связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, в прошлом году достигли $1,7 млрд товарооборота, увеличение составило 3,6%", - констатировал Путин. Он поблагодарил наследного принца Абу-Даби за его личную поддержку партнерства Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда, которые вместе инвестируют в экономику РФ. Инвестиции составили $2,3 млрд. "Российские партнеры вас не подводят: доходность от этих инвестиций существенно превышает аналогичные показатели на рынках других стран", - подчеркнул Путин.

"Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+", - отметил российский лидер. Среди других направлений взаимодействия он назвал автопром.