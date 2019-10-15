Венедиктов сообщил о роспуске общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва распущен. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Общественной палаты (ОП) столицы, руководитель штаба Алексей Венедиктов.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму был распущен решением председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, о чем он мне лично сообщил, поблагодарив штаб за работу. При этом штаб не подвел итоги, не завершил все начатые дела. Предстояла встреча в суде с экс-кандидатом Романом Юнеманом, на которую теперь прийти представители "электронного" штаба также не смогут - он входил в состав штаба наблюдателей и тоже распущен. Обсуждение итогов электронного голосования завтра в Мосгордуме пройдет без членов штаба", - сказал Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Беседину (8-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.