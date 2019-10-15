Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума уточнила порядок применения мер к депутатам за нарушения их обязанностей

Если нарушение совершено впервые, депутату объявят предупреждение, за повторное нарушение его могут лишить руководящей должности в комитете или во фракции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла ряд постановлений, уточняющих порядок применения мер ответственности к депутатам за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей.

Поправки вносятся в положение о комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатам, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также в регламент Госдумы.

"Если нарушение совершено впервые, депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности - в комитете или во фракции. И эта информация будет полностью открыта для граждан, размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете", - заявил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он пояснил, что "таким нарушением может стать непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации". "Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - подчеркнул председатель Госдумы.

Как пояснила ранее ТАСС глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, речь идет о гармонизации внутренних процедур Госдумы с принятыми ранее изменениями в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы". Они были внесены в рамках исполнения инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального антикоррупционного плана. Парламент унифицировал законодательные нормы и единые антикоррупционные стандарты по предотвращению конфликта интересов. До этого такие поправки действовали в отношении всех лиц, замещающих государственные должности.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСавастьянова, Ольга Викторовна
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
МИД России призвал международные организации дать оценку неонацистским акциям в Киеве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС