Госдума уточнила порядок применения мер к депутатам за нарушения их обязанностей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла ряд постановлений, уточняющих порядок применения мер ответственности к депутатам за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей.

Поправки вносятся в положение о комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатам, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также в регламент Госдумы.

"Если нарушение совершено впервые, депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности - в комитете или во фракции. И эта информация будет полностью открыта для граждан, размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете", - заявил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он пояснил, что "таким нарушением может стать непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации". "Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - подчеркнул председатель Госдумы.

Как пояснила ранее ТАСС глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, речь идет о гармонизации внутренних процедур Госдумы с принятыми ранее изменениями в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы". Они были внесены в рамках исполнения инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального антикоррупционного плана. Парламент унифицировал законодательные нормы и единые антикоррупционные стандарты по предотвращению конфликта интересов. До этого такие поправки действовали в отношении всех лиц, замещающих государственные должности.