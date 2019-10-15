Нового мэра утвердили в должности в ингушском городе Малгобеке

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Малгобека (Ингушетия) единогласным решением утвердили в должности мэра города Муссу Галаева, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"На втором заседании городского собрания депутаты единогласно утвердили на должность главы администрации Малгобека Муссу Галаева. Новый глава администрации на прежнем месте работы проявил себя с положительной стороны, а также показал себя как ответственный человек и хозяйственник", - передает пресс-служба слова председателя горсовета Усмана Евлоева.

Как сообщается, в своей программе назначенный глава города обозначил приоритетными направлениями деятельности социально-экономическое развитие территории, реализацию программ социального обустройства, развитие общественного самоуправления и солидаризацию общества. "Все обозначенные направления будут способствовать росту благосостояния жителей города", - цитирует также пресс-служба Галаева.

Мусса Галаев ранее занимал должность руководителя ПУЖКХ Малгобека и был назначен исполняющим обязанности мэра 24 сентября, после истечения срока полномочий Сулеймана Эгиева, который возглавлял администрацию города с 7 ноября 2018 года.