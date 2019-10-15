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Матвиенко встретится со спикером парламента КНДР во время его визита в Москву

В пресс-службе Совета Федерации сообщили, что парламентская делегация КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания начнет работу в России 21 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на следующей неделе проведет встречу со спикером Верховного народного собрания (парламента) КНДР Пак Тхэ Соном в рамках его визита в Москву, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

"В понедельник начнется работа в России парламентской делегации КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В рамках визита состоится встреча двух спикеров", - отметили в пресс-службе Совфеда.

С 13 по 15 октября Матвиенко принимала участие в 141-й ассамблее Межпарламентского союза в Белграде, где провела ряд двухсторонних встреч с главами парламентов зарубежных стран, в том числе со спикером южнокорейского парламента Мун Хи Саном.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКНДРРоссия
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