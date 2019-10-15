Грызлов заявил, что Киев вновь сорвал разведение сил и средств в Донбассе

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Киев сорвал очередное разведение сил и средств в Донбассе, согласованное на предыдущей встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом во вторник по итогам заседания заявил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.

"На прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов.

Попред РФ подчеркнул, что именно позиция украинских властей тормозит реализацию минских соглашений. "Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса - это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской, ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей", - отметил Грызлов.

Угроза обострения

В Донбассе возникла реальная угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов, заявил Грызлов.

"Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов, - сказал он. - Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины".

"Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку, - указал Грызлов. - Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей. Все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы. Надо понимать, что Донбасс никогда не подчинится неонацистам, не подчинится пособникам и покровителям неонацизма. Это нужно понимать и тем западным партнерам Украины, кто действительно хочет помочь разрешению кризиса".

"Мы видим, что за прошедшие годы киевская власть не сделала ничего для роспуска и разоружения неонацистских формирований, - продолжил российский полпред. - Хотя этого напрямую требовали минские обязательства Украины. Напротив, киевская "партия войны" всячески холила и лелеяла неонацистов как свою ударную силу. Результат этой киевской политики сегодня налицо".

"К сожалению, власть в Киеве пока не проявляет воли, чтобы противодействовать украинским неонацистам. Продолжается заигрывание с националистами, но это заигрывание не может привести ни к чему хорошему", - заключил Грызлов.

Возможность прямого диалога

По словам полпреда РФ, контактная группа будет работать над развитием возможности прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками.

"Напомню, что по итогам прошлой встречи представители Киева, Донецка и Луганска в абсолютно одинаковом формате - в письмах на имя представителя ОБСЕ - согласовали, приняли "формулу Штайнмайера". Прозвучали политические заявления о принятии формулы. Это создало предпосылки для дальнейшей работы. Теперь важно перейти к реализации этой формулы в украинском законодательстве по согласованию с Донецком и Луганском. Это было бы началом выполнения обещаний, данных новой властью в Киеве своим избирателям. И это означало бы предметные шаги к выполнению минских договоренностей, нормандских договоренностей, выполнению резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

При этом, подчеркнул Грызлов, главный фактор - это необходимость стабильного политического диалога между Киевом и Донбассом. "Пока есть только элементы такого диалога, прежде всего в рамках рабочих подгрупп и контактной группы", - сказал полпред РФ, подчеркнув, что контактная группа "будет развивать возможность прямого диалога Киева и Донбасса".