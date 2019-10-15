Постпред РФ в Вене: в МАГАТЭ пока не определили главного претендента на пост гендиректора

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на втором неофициальном голосовании не смог выявить главного кандидата на пост генерального директора организации. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как написал он в Twitter, Совет управляющих провел второе индикативное голосование по трем кандидатам на пост гендиректора: Рафаэль Гросси, Лассина Зербо и Корнел Феруцэ. Результаты почти не отличаются от итогов первого голосования, состоявшегося 10 октября. В ходе первого неофициального голосования главный претендент также не был определен. Кроме того, председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова, не набравшая ни одного голоса, снялась с выборов.

Теперь председатель Совета управляющих должна решить, продолжать ли индикативные голосования или пора переходить к следующей стадии избирательного процесса - официальному голосованию, добавил постпред.

Ход голосования

"В чем разница между индикативным и официальным голосованием? Первое имеет целью показать неофициальный рейтинг кандидатов. По итогам каждый решает, продолжать ли борьбу или сойти с дистанции. При официальном голосовании кандидат с наименьшим количеством голосов автоматически "снимается" с пробега", - написал Ульянов.

На высший пост в МАГАТЭ претендуют три человека: исполняющий обязанности гендиректора Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо.

Генеральный директор утверждается на Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит осенью каждого года. Кандидат на этот пост выбирается из числа выдвинутых претендентов в ходе так называемого рейтингового голосования Совета управляющих агентства. Для окончательного решения кандидат должен получить не менее двух третей голосов. Если такого результата не удалось добиться ни одному кандидату, процедура повторяется.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкия Амано. Процедура избрания руководителя должна завершиться в октябре этого года. Для избрания кандидату необходимо заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый генеральный директор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.