Лаврентьев: Эрдоган пообещал вывод войск после победы на террористами на севере Сирии

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения антитеррористической операции в этом регионе. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они [турецкие войска] собираются проводить операцию, что цель операции - борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - сказал Лаврентьев.

Он затруднился дать прогноз о том, когда это может произойти.

Спецпредставитель президента РФ напомнил позицию Москвы о том, что на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска, что стало бы лучшей гарантией защиты от угрозы терактов, исходящей с территории Сирии в отношении Турции.

Численность террористов

Спецпредставитель президента России не располагает информацией о количестве покинувших тюрьмы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в связи с операцией Турции.

"Я не располагаю этой информацией, но то, что там находится достаточно большое количество - около 12 тыс., если взять все тюрьмы на территории северо-востока, в которых находятся заключенные игиловцы, это где-то около 12 тыс. Соответственно, члены их семей, жены и так далее, - это еще достаточно внушительная цифра", - сказал журналистам Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Несколько западных стран ранее выразили опасения, что военные действия Турции в Сирии приведут к возможному усилению ИГ. К таким государствам, в частности, относятся Германия, Канада и Франция.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии создала помехи для борьбы против ИГ и привела к освобождению многих содержавшихся под стражей боевиков. Как отметила в свою очередь на телефонном брифинге для журналистов представительница американской администрации высокого ранга, власти США обладают информацией о том, что боевики были выпущены из тюрем, однако конкретное их количество остается неизвестным.

В воскресенье газета The New York Times сообщала, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей в связи с турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии.

Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Договоренность с курдами

Лаврентьев сообщил, что Дамаску удалось договориться с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны.