Лаврентьев: Эрдоган пообещал вывод войск после победы на террористами на севере Сирии

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения антитеррористической операции в этом регионе. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они [турецкие войска] собираются проводить операцию, что цель операции - борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - сказал Лаврентьев.
Он затруднился дать прогноз о том, когда это может произойти.
Спецпредставитель президента РФ напомнил позицию Москвы о том, что на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска, что стало бы лучшей гарантией защиты от угрозы терактов, исходящей с территории Сирии в отношении Турции.
Численность террористов
Спецпредставитель президента России не располагает информацией о количестве покинувших тюрьмы боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в связи с операцией Турции.
"Я не располагаю этой информацией, но то, что там находится достаточно большое количество - около 12 тыс., если взять все тюрьмы на территории северо-востока, в которых находятся заключенные игиловцы, это где-то около 12 тыс. Соответственно, члены их семей, жены и так далее, - это еще достаточно внушительная цифра", - сказал журналистам Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос.
Несколько западных стран ранее выразили опасения, что военные действия Турции в Сирии приведут к возможному усилению ИГ. К таким государствам, в частности, относятся Германия, Канада и Франция.
Министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии создала помехи для борьбы против ИГ и привела к освобождению многих содержавшихся под стражей боевиков. Как отметила в свою очередь на телефонном брифинге для журналистов представительница американской администрации высокого ранга, власти США обладают информацией о том, что боевики были выпущены из тюрем, однако конкретное их количество остается неизвестным.
В воскресенье газета The New York Times сообщала, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей в связи с турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии.
Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.
Договоренность с курдами
Лаврентьев сообщил, что Дамаску удалось договориться с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны.
"Курды согласились запустить сирийские правительственные войска на определенные территории", - сказал он, говоря об итогах переговоров курдских формирований с представителями Дамаска. Лаврентьев добавил, что это стало основной договоренностью. Он заметил, в частности, что сирийские войска уже вошли в город Манбидж.
Спецпредставитель президента РФ добавил, что пока очень сложно говорить, будет ли расширена территория на севере Сирии, которую контролирует Дамаск. Он напомнил, что существуют договоренности от 1998 года (Аданское соглашение), в соответствии с которыми турецкие войска могут заходить на территорию Сирии до 5 км для борьбы с боевиками действовавшей тогда Курдской рабочей партией.
"Но, опять же, заходить с турецкой территории, но не находиться постоянно на территории Сирии, - добавил Лаврентьев. - Мы против того, чтобы на постоянной основе турецкие войска находились на территории Сирии".