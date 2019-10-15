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Совбез России и МВД Кубы заключили меморандум о сотрудничестве

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия считает Кубу важным стратегическим партнером и надежным союзником в Латинской Америке

ГАВАНА, 15 октября. /ТАСС/. Аппарат Совета безопасности РФ и МВД Кубы заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписан во вторник секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром внутренних дел Кубы Хулио Сесаром Гандарильей Бермехо. Церемония подписания меморандума состоялась в ходе российско-кубинских консультаций по безопасности в Гаване.

Как отметил Патрушев, данный документ "позволит создать хорошую основу для продолжения диалога" двух стран в сфере безопасности.

Меморандум призван способствовать углублению взаимопонимания и доверия между странами по вопросам безопасности. Он предусматривает регулярный обмен мнениями российских и кубинских министерств и ведомств по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, рассмотрение возможных угроз и содействие контактам между заинтересованными ведомствами двух стран в этих сферах.

Согласно документу, стороны договорись проводить консультации по вопросам стратегических приоритетов России и Кубы, сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, отмыванием денег и экономическими преступлениями.

Меморандум подразумевает также углубление сотрудничества Москвы и Гаваны в области обеспечения энергетической безопасности.

Стратегические партнеры

Патрушев заявил, что Россия считает Кубу важным стратегическим партнером и надежным союзником в Латинской Америке.

"Куба неизменно рассматривается Россией как важный стратегический партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев высоко оценил уровень российско-кубинского взаимодействия по линии Совбеза РФ и высказался за продолжение совершенствования нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Он также поздравил кубинских коллег с отмечаемыми в этом году 60-летием революции на Кубе и 500-летием Гаваны.

В консультациях с кубинской стороны участвуют глава МВД республики Хулио Сесар Гандарилья Бермехо и представители других силовых структур и правоохранительных ведомств. В российскую делегацию, возглавляемую Патрушевым, входят его заместители Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.

Безопасность и противодействие цветным революциям

Вопросы взаимодействия РФ и Кубы на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематика цветных революций обсуждались на консультациях, которые провел во вторник в Гаване секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

По его словам, на встрече, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран на международной арене. Речь шла, в частности, о противодействии вмешательству в дела суверенных стран извне. По словам Аношина, Патрушев отметил, что "цветные революции остаются основным инструментом Запада для вмешательства в дела суверенных государств, причем способы их реализации постоянно эволюционируют, что требует непрерывной актуализации мер противодействия".

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Латинской Америке в целом. На консультациях также шла речь о российско-кубинском взаимодействии на контртеррористическом треке, по вопросам противодействия организованной преступности, экстремизму и незаконному обороту наркотиков", - сказал представитель Совбеза РФ.

Отдельное внимание, по его словам, было уделено вопросам информационной безопасности, взаимодействию в сфере охраны госграниц, укреплению береговой охраны, военному и военно-техническому сотрудничеству.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКубаРоссия
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