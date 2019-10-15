Кадыров считает необходимой дружбу между Россией и арабскими государствами

ТАСС, 15 октября. Дружба между Россией и арабскими государствами необходима для улучшения экономической ситуации в РФ и поддержания безопасности в арабском мире. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу RT Arabic, фрагмент из которого был размещен во вторник на русскоязычной версии сайта RT.

"Я считаю, что для улучшения экономической ситуации нам сегодня дружить с арабским миром необходимо, а для безопасности арабского мира, арабских государств им необходимо дружить с Россией. Поэтому я считаю, что мы друг от друга зависим и должны стать союзными государствами", - сказал он.

Кадыров выразил надежду, что "арабский мир наконец-то понял, что дружить с заокеаном" не так важно и нужно, как с Россией.