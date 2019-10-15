Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран обсудили в том числе ситуацию на севере арабской республики. "Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства", - добавили в Кремле.

Там также сообщили, что президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. "Глава государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

Конституционный комитет

Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.

"Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Оба лидера подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Отмечается, что президент Турции приглашение принял.