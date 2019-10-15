Песков пока не подтвердил получение обращения Нетаньяху по поводу гражданки Израиля

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа, получили ли в Кремле обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с просьбой помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссахар. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

"Путин только вернулся из [Объединенных Арабских] Эмиратов", - сказал представитель Кремля.

Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что Нетаньяху официально обратился к президенту РФ с просьбой помиловать Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 г гашиша.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в Шереметьеве, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону московского аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 г наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.

В понедельник Песков говорил журналистам, что если обращение израильских властей по поводу Иссахар поступит в Москву, оно будет рассмотрено главой российского государства, который и примет решение.

В понедельник и вторник Путин нанес государственные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.