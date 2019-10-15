Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков пока не подтвердил получение обращения Нетаньяху по поводу гражданки Израиля

Нааму Иссахар приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду гашиша

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал ответа, получили ли в Кремле обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с просьбой помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссахар. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

"Путин только вернулся из [Объединенных Арабских] Эмиратов", - сказал представитель Кремля.

Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что Нетаньяху официально обратился к президенту РФ с просьбой помиловать Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 г гашиша.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в Шереметьеве, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону московского аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 г наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.

В понедельник Песков говорил журналистам, что если обращение израильских властей по поводу Иссахар поступит в Москву, оно будет рассмотрено главой российского государства, который и примет решение.

В понедельник и вторник Путин нанес государственные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАОАЭРоссияСаудовская АравияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Зампостпреда РФ: ООН поддержала позицию России по нарушению США визовых обязательств
Вопрос нарушения США их визовых обязательств может быть решен в международном суде, отметил Геннадий Кузьмин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС