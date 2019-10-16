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Эрдоган может посетить Россию в октябре

Владимир Путин ранее пригласил своего турецкого коллегу посетить РФ с рабочим визитом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться в октябре. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, визит президента Турции может состояться в октябре", - заявил он в ответ на вопрос, может ли турецкий лидер приехать в РФ уже в этом месяце.

15 октября по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято.

"Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Оба лидера подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Перед началом операции Эрдоган провел с Путиным телефонный разговор. Президент РФ призвал турецкого коллегу тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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