Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Глава ФСБ: разгромленная в Сирии и Ираке ИГ продолжает управлять филиалами за рубежом

Террористическими организациями вынашиваются намерения создать региональные структуры на Ближнем Востоке, заявил Александр Бортников

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Разгромленная в Сирии и Ираке международная террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжает управлять своими филиалами за рубежом и намерена создать свои подразделения в ряде регионов мира. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Сочи совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России из 79 государств.

"В настоящее время основным силам террористов в Сирии и Ираке нанесено ощутимое поражение. Сорваны планы создания халифата, - отметил он. - Но действующие там группировки продолжают управлять своими филиалами за рубежом, маршрутируют имеющих боевой опыт террористов в другие страны с целью создания спящих ячеек и выстраивания новых бандитских сетей".

По словам Бортникова, террористическими организациями вынашиваются намерения создать региональные структуры на Ближнем Востоке, в Африке, Афганистане и Юго-Восточной Азии.

"Происходит процесс децентрализации деятельности ИГИЛ [прежнее название ИГ] и переход к сетевому принципу действий", - отметил он.

Серьезной угрозой он назвал и так называемый автономный джихад - совершение террористами-одиночками или малыми группами самостоятельно подготовленных терактов.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичИракСирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Матвиенко надеется на сохранение отношений России и Швейцарии после выборов в их парламент
Российско-швейцарские отношения развиваются поступательно и динамично, отметила спикер Совета Федерации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС