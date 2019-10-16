Глава ФСБ: разгромленная в Сирии и Ираке ИГ продолжает управлять филиалами за рубежом

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Разгромленная в Сирии и Ираке международная террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжает управлять своими филиалами за рубежом и намерена создать свои подразделения в ряде регионов мира. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Сочи совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России из 79 государств.

"В настоящее время основным силам террористов в Сирии и Ираке нанесено ощутимое поражение. Сорваны планы создания халифата, - отметил он. - Но действующие там группировки продолжают управлять своими филиалами за рубежом, маршрутируют имеющих боевой опыт террористов в другие страны с целью создания спящих ячеек и выстраивания новых бандитских сетей".

По словам Бортникова, террористическими организациями вынашиваются намерения создать региональные структуры на Ближнем Востоке, в Африке, Афганистане и Юго-Восточной Азии.

"Происходит процесс децентрализации деятельности ИГИЛ [прежнее название ИГ] и переход к сетевому принципу действий", - отметил он.

Серьезной угрозой он назвал и так называемый автономный джихад - совершение террористами-одиночками или малыми группами самостоятельно подготовленных терактов.