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Бортников отметил надежность российской системы киберзащиты на фоне роста атак

Глава ФСБ уточнил, что Госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам доказали свою эффективность

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российская система компьютерной защиты демонстрирует надежность на фоне роста кибератак. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

По его словам, созданная Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) доказали свою эффективность. "С их помощью обеспечивается надежная защита российской информационной инфраструктуры в условиях постоянно возрастающей интенсивности кибератак и иных вредоносных воздействий", - отметил глава ФСБ.

Такой результат стал возможен в том числе благодаря сотрудничеству российских специалистов с зарубежными группами реагирования на компьютерные инциденты из 145 стран.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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